Trasporto pubblico a Santa Marinella, positivo l’incontro tra Sindaco e società • Terzo Binario News

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il Sindaco Pietro Tidei e i rappresentanti della Bus International Service, la società che si occupa dei trasporti nella città.

Presenti, per la Bis l’amministratore Cesare Cialone e il Responsabile Movimento, Ivo Ciaburri, per l’Amministrazione Comunale presenti l’assessore Elisa Mei e le delegate alla pubblica istruzione Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli.

Si è cercato di trovare un accordo per risolvere la questione dei bus che prelevano gli studenti all’uscita dal Liceo Galilei, che fino ad oggi non ha trovato grandi soluzioni. Il problema, infatti, riguarda in particolare il passaggio della linea 3, che transita per via delle Colonie in anticipo rispetto all’orario di uscita dal Liceo, non permettendo quindi agli studenti di rincasare utilizzando i mezzi pubblici.

Finalmente da domani la linea 3 partirà dal capolinea alle ore 14:00, giungendo alla fermata di fronte piazzale Galilei alle ore 14:10 circa, così da consentire alle decine di ragazzi di poter usufruire del bus per il rientro a casa. La stessa linea giungerà quindi alla Scuola di Piazzale della Gioventù, dove nel frattempo verrà messo a disposizione un addetto del personale Puc perché vigili durante l’attesa dell’arrivo del mezzo.

“Abbiamo trovato disponibilità dalla società Bis nell’accogliere le richieste delle famiglie e della scuola. Confidiamo quindi in una soluzione al problema in maniera definitiva”, ha commentato il Sindaco.

Nei prossimi giorni, verrà ripristinata la fermata del Bus scolastico a Via della Fornacetta di fronte al civico 14, nei tre orari 7:10, 13:00, 13:50.

“La nostra città ha un territorio piuttosto esteso e non sempre è facile trovare la soluzione a ogni esigenza. Stiamo cercando di accontentare le richieste che ci pervengono, tenendo conto delle problematiche che man mano si presentano”, ha spiegato l’assessore Mei.