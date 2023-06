Trasporto pubblico, a Civitavecchia modifiche per l'orario estivo • Terzo Binario News

Civitavecchia Servizi Pubblici avvisa gli utenti del Trasporto Pubblico Locale che, a far data da venerdì 9 giugno, le linee A – E – G cimitero, subiranno le seguenti modifiche:

LINEA E

Transitano fino alla piazzola nei pressi dell’ex pallone Nato le seguenti corse;

8:00 – 9:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00

LINEA A FERIALE

Transitano fino alla piazzola nei pressi dell’ex pallone Nato le seguenti corse;

7:10 – 10:00 – 14:10 – 15:50

LINEA A FESTIVO

8:30 – 10:00 – 11:50 – 15:50 – 18:40 – 20:10

LINEA G1 (Cimiteri): corse 7:30 / 8:30 / 9:20.

Dal giorno 09 Giugno 2023 sarà attivo anche il collegamento per il Parco Acquatico Aquafelix secondo il seguente itinerario ed orario:

Stazione FF.SS./Viale Garibaldi/ Piazza Vittorio Emanuele/ Corso Marconi/ Via XVI Settembre/ Via Braccianese Claudia/ Via Pecorelli/ Via Terme Traiano/ Parco Acquatico “Aquafelix “.

Ritorno percorso inverso

Capolinea Stazione treni: partenze 10:10/11:10.

Capolinea “Aquafelix “: partenza 18:40