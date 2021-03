Trasporto illegale di calcinacci: denunciati - Terzo Binario News

Due i cittadini denunciati e un terzo sanzionato dalla Polizia Locale, nel corso dei consueti controlli sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Le tre persone, fermate pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) in tre diverse zone della Capitale, sono state sorprese mentre trasportavano calcinacci e altro materiale di risulta: due uomini, risultati privi della regolare iscrizione all’albo dei gestori ambientale sono stati denunciati per trasporto illegale di rifiuti speciali e per loro scattato anche il sequestro del mezzo, mentre un terzo conducente è stato trovato senza idoneo titolo di guida e con cronotachigrafo irregolare.

Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per oltre mille euro. Al termine delle verifiche, gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti, tuttora in corso, sulla provenienza e la destinazione del materiale.