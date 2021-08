Trasporto Aereo, UIL Trasporti –UGL: “Pagamenti ai Lavoratori bloccati da confusione e burocrazia” - Terzo Binario News

“I problemi per i lavoratori del Trasporto Aereo non cessano di esistere e non conoscono ferie, neanche durante il periodo estivo, il più importante per il nostro settore” –così in un comunicato stampa delle Segreterie Regionali UIL Trasporti – UGL Trasporto Aereo.

“Siamo alle solite – prosegue il comunicato – nonostante vengano deliberati i pagamenti relativi al fondo del Trasporto Aereo, gli intoppi burocratici e/o tecnici (noi ancora dobbiamo capirlo) sono sempre dietro l’angolo.

È il caso delle posizioni lavorative di molti dipendenti delle Società di ADR, Alha, GH Italia, Aviation Services, ADR Assistance e non solo che, a differenza di altri colleghi che in questi giorni si sono visti accreditare le somme economiche previste per il periodo Marzo/Aprile 2021, non hanno ancora percepito alcunché!”.

“Sembrerebbe – viene spiegato – che il motivo sia riconducibile ad anomalie legate all’invio dei Codici fiscali secondo fonti dell’INPS, cosa che molte Aziende dichiarano di aver invece fatto correttamente. Fatto sta che in un periodo di vacanze, che certamente e giustamente vede coinvolti anche i dipendenti dell’INPS e delle varie società o studi di consulenza appositamente chiamati per garantire la gestione di tali procedure, i lavoratori del Trasporto Aereo continuano a subire e ad essere in sofferenza per i ritardi o mancati pagamenti di competenze, senza ombra di dubbio a loro spettanti”.

“Il rimpallo di responsabilità tra aziende e INPS non ci appassiona – affermano le Segreterie – tantomeno interessa ai dipendenti i quali risultano essere vittime della confusione e della burocrazia. Riteniamo tutto ciò inaccettabile così come il fatto che ancora oggi non sia stato individuato un metodo più sicuro e fluido di trasmissione dei file tra INPS e Aziende !! Pertanto, unitariamente al lavoro congiunto con i componenti del comitato del Fondo, sollecitiamo l’Istituto a risolvere le questioni già denunciate, anche per fare luce sui due mesi di fondo, legati al prolungamento della Cigs per i dipendenti di ADR, periodo che va dal 23 gennaio 2021 al 22 marzo 2021, i quali non risultano ancora deliberati”.

“Stessa cosa – concludono le Segreterie – anche per i due mesi di fondo della Cigs, invece già deliberati nell’ambito della richiesta iniziale di 12 mesi, per Aziende come Aviation Service, Aviapartner, FLE ed Alha, che a causa dell’interruzione della CIGS a favore della CIGD, operazione successivamente contestata dall’INPS e riportata alla situazione precedente, sembra abbiano subito un congelamento che necessita di una delibera su misura. Auspichiamo, in ragione dei tanti problemi ancora in essere, la risoluzione delle criticità rappresentate onde evitare il ricorso ad ulteriori azioni sindacali già dal mese di Settembre”.