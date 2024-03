TrasportiAmo: Astral prosegue con gli interventi sulle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo • Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi, l’Associazione TrasportiAmo, insieme all’ORT-Osservatorio regionale sui Trasporti, presieduto da Andrea Ricci, ha avuto un incontro con ASTRAL per fare il punto sui prossimi interventi sulle ferrovie ex-concesse Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, finanziati dal Governo e dalla Regione Lazio.

“Durante l’incontro, ASTRAL ha fornito dettagli sui progressi dei progetti in corso, annunciando che, per continuare e completare il rinnovamento e la messa in sicurezza degli apparati elettrici, fondamentali per garantire l’affidabilità e la sicurezza sulle linee regionali, a partire da giovedì 18 aprile, salvo rinvii logistici, l’esercizio della Metromare terminerà nuovamente in anticipo dal lunedì al venerdì.

Le ultime partenze dai capolinea saranno alle ore 21, e sarà attivato un servizio sostitutivo, che auspichiamo sia adeguato”, dichiara il Presidente di TrasportiAmo, David Nicodemi.

“Per quanto riguarda la RomaNord, nella tratta alta da Civita Castellana a Viterbo sarà sostituita la linea aerea di contatto e la palificazione, risalente alla ferrotranvia inaugurata nel 1906”, prosegue, “e in merito chiederemo ad ASTRAL di conservare alcuni pali che sono di alto interesse storico. È importante notare che i lavori avverranno nelle ore notturne, quindi il servizio non subirà né limitazioni né chiusure anticipate”.

“Finalmente, dopo anni di chiacchiere e promesse vuote, si sta investendo concretamente per restituire dignità alle ex-concesse. ASTRAL dimostra inoltre che è possibile svolgere opere di un certo rilievo, come queste, in soggezione di esercizio, o, nel caso della Lido, riducendo al minimo l’impatto sul servizio. Davanti a ciò non riusciamo davvero a comprendere come sulla FL3 si possa ancora continuare a parlare di sospensione di esercizio per lavori che non interagiscono direttamente con esso”, conclude il Presidente.