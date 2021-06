Trans trovata morta con ferita alla testa - Terzo Binario News

Una transessuale è stata trovata morta questa mattina con una ferita alla testa in via Prenestina, all’altezza del civico 486, a Roma.

Ad allertare un’autoradio dei carabinieri in transito è stato un passante che aveva notato il corpo riverso in un canale di scolo nei pressi di un distributore di benzina.

Oltre al 118 che ha constatato il decesso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesacro e della VII sezione del nucleo investigativo di Via In Selci per i rilievi.

(Adnkronos)