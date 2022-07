Trani: "Una nuova consiliatura è iniziata e Ladispoli Città c'è" • Terzo Binario News

“Volontà trasversale di tornare nel solco dei regolamenti per quanto riguarda la collegialità dei Capigruppo”

“Si è tenuta la prima Conferenza dei Capigruppo della nuova Consiliatura. A nome della Lista Ladispoli Città, abbiamo ritenuto opportuno porre una questione fondamentale per la regolarità dei lavori che il nuovo Consiglio andrà a svolgere, ovvero la modifica di alcune parti del regolamento che nella precedente Consiliatura si sono prestate ad interpretazioni a dir poco acrobatiche e rischiose per la democrazia e la partecipazione dei consiglieri.

Abbiamo rappresentato come i Consigli tenuti in seconda convocazione pochi muti dopo la prima siano solo un artificio che limita la rappresentatività dei consiglieri, ma serve anche tornare nel solco dei regolamenti per quanto riguarda la collegialità dei Capigruppo come anche di valorizzare e non mortificare il lavoro delle commissioni declassandolo ad inutile appendice.

Ottima la compattezza di tutti i consiglieri di ‘Un Nuovo Inizio’ come anche la convergenza della parte di maggioranza più attenta alle questioni così fondanti per la democrazia.

Una nuova Consiliatura è iniziata e Ladispoli Città è di nuovo al posto che le hanno consegnato i cittadini per rappresentarli ma lavorando anche per tutti coloro i quali desiderano migliorare la nostra città, senza urla ma con tenacia su problemi concreti”.

Eugenio Trani (Lista Ladispoli Città)