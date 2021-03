Trani sull'Olmetto: "Grando annuncia e non effettua un solo intervento" - Terzo Binario News

“La confusione che regna sovrana nell’amministrazione Grando – ormai siamo all’uso delle ordinanze sindacali per dirimere conflittualità generali in seno alla coalizione – è confermata da ciò che sta accadendo su Olmetto Monteroni, una questione complessa che rimane aperta e pesa, in ogni senso, sulla città. Visti gli errori compiuti e la situazione di precarietà che il quartiere continua a vivere.

Anche qui l’amministrazione Grando, attraverso il delegato Marchetti, non ha fatto altro che annunciare senza decidere e intervenire su niente. L’incontro sbandierato sui problemi del quartiere risale ormai a un anno fa, febbraio del 2020 (https://www.comunediladispoli.it/olmetto…/notizia).

A quell’incontro, come fanno notare gli stessi abitanti di Olmetto, non è seguito niente. I problemi, lì, come in altre realtà della città, si sono al contrario sommati, sotto a un tappeto di annunci e propaganda. Un’attitudine alla propaganda che l’amministrazione Grando ha confermato in ogni circostanza in questi quasi quattro anni di governo.

Un vuoto pneumatico, aggravato da un clima di intimidazione e minacce che, sia chiaro agli estensori di tanta violenza, non impedirà alla città di liberarsi da tanta incapacità e arroganza. E se l’unica cosa che rimane da dire al Sindaco Grando è quella di mettere le mani avanti paventando elezioni anticipate a ottobre, lo aspettiamo, stia sereno, la città saprà rispondere al suo malgoverno”.

Eugenio Trani