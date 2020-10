Trani sulla tasse pregresse di Ladispoli: "Servizio affidato all'esterno e i dipendenti Flavia sono in cassa integrazione" - Terzo Binario News

“Abbiamo appreso stamattina che sono in arrivo nel Comune di Ladispoli circa 8000 avvisi relativi a tasse pregresse: Tari, Tosap e la imposta sulla pubblicità .

Naturalmente si è deciso di affidare il servizio all’esterno – a una ditta di Empoli per essere precisi – che dovrà imbustare e stampare gli avvisi, mentre dall’altra parte si decide di mettere i lavoratori dei tributi in cassa integrazione .

Tutto questo nel mezzo di un’ulteriore emergenza sanitaria – che sta facendo l’amministrazione Grando anche su questo? solo qualche annuncio – dentro a una situazione molto complicata finita anche sulla bocca del ministro Speranza ieri, per una festa privata tenutasi nella nostra città. Povera città, affidata all’improvvisazione totale, al dilettantismo. Vediamo però che per mandare avvisi su tasse pregresse e fare annunci a Grando non manca la forza. Sarà perché gli rimane solo quella?”

Eugenio Trani