Trani sulla Lazzeri: "Ladispoli vittima dei soliti mercanteggiamenti" - Terzo Binario News

“Grando pesca tra seconde linee di quello che fu il centrosinistra”

“Aver iniziato la campagna acquisti rivela una debolezza di fondo dell’esperienza dell’amministrazione Grando. Incerto in termini di prospettive, acquisisce pezzi – dentro ad un continuo mercanteggiamento – che aderiscono al suo progetto saldati solo da interessi.

Spiegasse Grando alla città quali i termini di questo accordo. Quali quelli alla base della nomina del nuovo assessore Panzini.

Quale svolta per la sua amministrazione, e per Ladispoli. Ad un anno dalle elezioni il Sindaco Grando cambia il quarto assessore su otto, metà squadra, ennesimo valzer di poltrone in un quadro politico lacerato – rapporti con Fratelli d’Italia – evitando sistematicamente qualsiasi confronto con i cittadini e qualsiasi confronto politico.

Senza alcun progetto, senza aver pianificato niente per Ladispoli, muovendosi tra il trasformismo e il semplice opportunismo. Potere per il potere, che da un Sindaco come Grando che si è presentato come il nuovo, rivela la vera matrice della sua amministrazione. Poco altro. Quasi niente.

Adesso passa alle sommatorie, pescando tra seconde linee di quello che fu il centrosinistra non avendo nemmeno compreso che lo scenario che si troverà di fronte a fine mandato non sarà quello del 2017. Lo ha capito? Quale proposta di governo alla base di questo nuovo ingresso?

Vista la scarsità, e la poca fiducia nel suo operato, il Sindaco Grando che non ha concluso molto in quattro anni di mandato, si affida a questi accordi, i soliti, pessimi, che per la città non portano niente di buono. Il nostro ringraziamento va a Francesca Lazzeri, per il suo contributo alla vita della città: ormai l’elenco dei defenestrati per le sole ragioni di opportunismo è lungo.

Si ritrova in una numerosa compagnia. Ladispoli saprà ricordarsene”.

Eugenio Trani