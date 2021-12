Trani: "Silvia Marongiu ottima segretaria Pd Ladispoli ma l'approccio è troppo distaccato" - Terzo Binario News

“A Silvia Marongiu, neo segretaria politica del PD, vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, e sinceramente affermo che meriti questo incarico per il lavoro svolto e per la passione che da anni mette nella politica che meritano stima e rispetto.

Ma proprio per la stima che nutro per lei raccolgo il messaggio politico. Tutti stiamo cercando la soluzione migliore per lo scopo principale, ovvero mandare a casa un sindaco che sta procurando danni urbanistici, sociali ed ambientali forse irreparabili, e mi spiace che si sia espressa, finora, in modo fin troppo contenuto su questi argomenti.

Ovvio che arriverà la sintesi sui tavoli per il programma, magari iniziano dalla 10° lezione in poi del corso per diventare Sindaco del Sole 24h che ha detto di seguire con ammirevole sincerità.

Purtroppo però ha continuato quell’approccio troppo distaccato che abbiamo visto in questi cinque anni da parte del PD in aula consiliare.

So che può avere grinta ma questa non può uscire se non dietro minimo due riunioni di Direttivo e questo non è un approccio vincente. Per ora complimenti a Silvia e buon lavoro, anche se resto convinto che per centrare il comune obiettivo serva un approccio diverso che, forse, potremo trovare insieme, tutti”.

Eugenio Trani