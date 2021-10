Trani: "La mozione contro variante al Prg aperta ai correttivi" - Terzo Binario News

“Il 2 Ottobre ho presentato in qualità di capogruppo del movimento civico Ladispoli città una mozione urgente per far revocare in autotutela le adozioni della variante al piano regolatore che l’amministrazione Grando ha approvato in data 31 Luglio e di procedere in tempi brevi a uno studio di nuovi indirizzi programmatici volti esclusivamente alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale del nostro territorio.

È una mozione costruttiva e, per quanto ci riguarda, deve rappresentare un punto fermo del programma urbanistico del candidato che ci dovrà rappresentare alle prossime elezioni.

Nel frattempo la proponiamo alla cittadinanza che invito a contattarmi se si volesse comprendere e portare un contributo”.

Eugenio Trani