Trani: "La maggioranza ha disertato il consiglio, la Caredda fissi una nuova data" - Terzo Binario News

“Una brutta pagina quella vista ieri sera in Consiglio Comunale, e spiace che i cittadini Ladispolani non abbiano potuto ascoltare tutto quanto accaduto.

Infatti mentre in altre occasioni, ultima il 24 settembre scorso, la maggioranza ha trovato improbabili interpretazioni del Regolamento pur di continuare a nascondere le proprie carenze e deliberare ad ogni costo, ieri sera ha fatto mancare la maggioranza di fronte alle interrogazioni dei consiglieri.

Ciò è particolarmente grave in quanto le interrogazioni servono ai consiglieri per chiedere delucidazioni e comprendere cosa stia accadendo nella macchina amministrativa ma anche per rappresentare pubblicamente quanto i cittadini segnalano loro in termini di carenze.

Le interrogazioni sono un semplice esercizio di democrazia che serve per chiarire e dare informazioni ai cittadini e segnalare le criticità. Invece la maggioranza ha preferito scappare di fronte alle proprie responsabilità e far finta che tutto va bene.

Tutti hanno ormai capito che questo sia stato solo un trucchetto per evitare che l’opposizione potesse interrogare l’Amministrazione su semplici problemi concreti che però mettono a nudo l’inadeguatezza della Giunta Grando e ciò proprio ora che i nodi di tutta la consiliatura stanno arrivando alla conclusione del mandato elettorale.

Vogliamo sperare che la Presidente del Consiglio Comunale voglia onorare il proprio mandato lavorando sulla data del prossimo consiglio relativo a mozioni e interrogazioni affinché si possa tenere in tempi brevi”.

Eugenio Trani