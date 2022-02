Trani: "Il Pd di Ladispoli chiarisca i dissapori interni" - Terzo Binario News

“Apprendo dalla testata giornalistica Terzo Binario di possibili dissapori nel PD che spero vengano chiariti e fugati al più presto.

E’ noto che la coalizione civica ha presentato la candidatura di Alessio Pascucci e chiesto un confronto aperto attraverso le primarie, ci dispiace che non sia stato accettato per cui andiamo avanti per la nostra strada confermando che il nostro unico obiettivo è sostituire l’attuale Amministrazione con una progressista che possa garantire il salto di qualità che i cittadini di Ladispoli si aspettano da una nuova politica.

Noi apriamo ed apriremo a tutti quelli che si riconoscono in questo progetto, insieme. A Silvia Marongiu va, comunque, tutta la mia stima e simpatia”.

Eugenio Trani