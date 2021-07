Trani: "Il concorso per Flavia ingenera sfiducia verso il comune di Ladispoli" - Terzo Binario News

“Stupisce come l’amministrazione Grando riesca a trasformare qualcosa che teoricamente dovrebbe essere positivo, in questo caso, l’ultimo, sei assunzioni alla Flavia Servizi, in qualcosa di negativo, che non fa altro che diffondere e rafforzare un clima di sfiducia verso le istituzioni e il comune stesso.

Ho letto con molta fiducia la notizia, ma purtroppo come molti altri cittadini che mi hanno contattato, mi sono soffermato sul bando.

Ferma restano la discrezionalità dell’ente, riconosciuta per legge, mi ha stupito la distribuzione dei punteggi, e mi sono soffermato su quelli attribuiti a chi ha avuto rapporti pregressi con l’Ente, valutati molto pesantemente. Addirittura più di un titolo di laurea con lode, che assegna meno punteggio.

La questione è tutta qui. Qui si rivela quello che si vuole fare veramente, dopo tante belle parole di cui è generoso il Sindaco Grando e la sua attuale maggioranza.

Sotto le parole, i soliti giochi. Che in un momento come questo disgustano ancora di più coloro che tra pandemia e crisi economica possono ancora permettersi di andare a leggere per intero un bando di questo genere.

A tal proposito ricordo all’amministrazione Grando che la direttiva Ministero della funzione pubblica, emanata da un governo di cui faceva parte la lega, suo partito di riferimento, dedica molta attenzione alla valutazione dei titoli.

Si stabilisce infatti che “Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli. Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli più giovani) attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere: per evitare questo rischio, si può stabilire un punteggio massimo a determinati titoli, come l’attività lavorativa svolta.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

Per quanto possibile, i titoli di servizio non dovrebbero consistere semplicemente nell’aver svolto un’attività lavorativa, ma nell’averla svolta in modo meritevole, sempre che di tale merito possa darsi un criterio e un indice distintivo e significativo.

Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al funzionamento disomogeneo dei sistemi di valutazione delle amministrazioni. Dei risultati del processo di valutazione della performance, che sia stato validato dall’Organismo di valutazione, si può comunque tenere conto per la valutazione dei candidati interni, nel caso in cui vi sia una riserva di posti o sia previsto un punteggio aggiuntivo a loro favore.

Il sindaco Grando ha letto il bando? O come per le assunzioni fatte attingendo alla graduatoria di Allumiere, si è distratto? Pensa il Sindaco Grando che il bando pubblicato risponda a questi criteri di merito e alle vere esigenze dell’ente? A proposito che fine ha fatto la richiesta fatta da 8 consiglieri Comunali sull’istituzione di una Commissione Speciale sulla questione concorsopoli? Stante queste condizioni non è difficile immaginare come possa finire questa ennesima occasione sprecata, chi potrà fruire di un bando strutturato in questo modo. È un pronostico toppo facile, davvero.

L’ennesima pagina nera su un tema così delicato poi come il lavoro. Del resto, al Sindaco Grando, euforico per la visita di Salvini in una piazza desolatamente vuota, sembra interessare altro”.