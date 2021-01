Trani: "Grando spieghi il riciclo di Falasca" - Terzo Binario News

“La befana. L’arte in cui il Sindaco Grando sembra non temere rivali è quella del riciclo. Non della raccolta differenziata dei rifiuti, visto che assistiamo a un decremento spaventoso che rischia di azzerare il lavoro fatto in precedenza dalle amministrazioni succedutesi a Ladispoli.

Ma il riciclo di persone che ormai sono lontane dalla città e dalla stessa vita amministrativa. E’ di pochi giorni fa la notizia di deleghe date al cittadino Falasca, dopo che lo stesso si era dimesso solo pochi mesi fa da assessore .

Correva il mese di settembre del 2018. I motivi l’allora assessore Falasca non li rese pubblici, la cittadinanza non li ha mai conosciuti, come non conosce il perché del suo ritorno in amministrazione.

Come non conosce se quei contenziosi aperti di cui parlarono i mezzi di informazione, peraltro attaccati dallo stesso Falasca, sono stati risolti. Interrogativi, che malgrado le festività, il Sindaco dovrebbe affrontare, e ai quali dovrebbe dare una risposta.

Altrimenti, presto detto: si utilizza il governo della città per ricompattare le fila, in vista della scadenza elettorale, vista la scarsità dei risultati, e si cerca anche di recuperare – con incarichi pubblici – chi non si era ritenuto in grado di poter svolgere il suo compito. Si richiama e gli si cambiano le deleghe. Se si è ridotti a questo, certamente, i cittadini ne trarranno le dovute conclusioni, e per il momento non ci rimane di fare gli auguri di buon lavoro a Falasca, sperando che questo nuovo tentativo non sia così negativo per la città, come il primo”.

Eugenio Trani