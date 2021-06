Trani: "Grando pronto a dire sì al cemento di Piazza Grande al km 38 dell'Aurelia" - Terzo Binario News

“Negli ultimi mesi del mandato, l’amministrazione Grando a tutto sembra interessata (megafoni, inaugurazioni varie, marketing, pubblicità) meno che alla vita della città.

Tra le ultime attività proposte, annoveriamo anche la (socialmente utilissima) campagna acquisti pre elettorale.

Della coalizione che portò Grando a palazzo Falcone oggi resta ben poco così, il Sindaco, incerto e poco garantito dai vecchi alleati, gioca ad allargare verso il centro, in un’operazione che sa tanto di mercato e poco di politica.

Lo fa, includendo tra le fila dei “governisti”, personaggi che hanno fatto del transitare da una parte all’altra una professione, in modo trasversale, che nessuno ha escluso e che, oggi, si tira dentro anche il “purismo giovanilistico” di Grando ormai non più giovane anagraficamente e spurio nell’accozzaglia di maggioranza molto più di quanto non abbiano saputo fare i suoi predecessori. Che giunta è questa? Chi ha votato questa maggioranza?

Nessuno, ci sentiamo di rispondere perché già l’essere scelti dal 23% della metà degli aventi diritto non è un grande risultato e, inoltre, alla luce di defenestrazioni e ingressi, anche quel circa 15% della città che lo ha voluto sindaco con le liste di Lega, FdI e CL, oggi si ritrova in maggioranza figure provenienti dal sottobosco del centro moderato e progressista.

Soprattutto, chi aveva scelto Grando perché giovane e “nuovo”, a distanza di pochi anni rivive un film già visto: quello di un certo tipo di centro che a Ladispoli ha galleggiato per un trentennio, snaturando qua e là i progetti politici presentati ai cittadini. Dove è finito il Grando cambiamento? “Tutto cambia perché tutto resti com’era” ci viene da pensare. Mentre nelle “segrete stanze” si consumano scambi volumetrici e di risorse umane, di fronte all’opinione pubblica cittadina continua a consolidarsi lo strappo con Fratelli d’Italia, parte integrante della coalizione originaria.

Non ultimo, ciò che è avvenuto nella commissione urbanistica, su Piazza Grande. Si, Piazza Grande. La stessa che portò molti onesti cittadini a dare fiducia proprio a Grando non digerendo la scelta (a guardarla oggi molto meno impattante) di ulteriore cementificazione proposta dall’allora centro sinistra (forte di quella parte di centro ballerino magari già pronto allora ad escogitare il grande salto a destra). Ciò che oggi Piazza Grande propone è un’ennesima variante commerciale, anticipazione dello scomparso Piano regolatore Generale approvato nel luglio 2019 (e ancora chiuso in qualche cassetto), che porterà su Ladispoli quasi 10mila metri quadri di commerciale, in zona Aurelia, al chilometro 38.

Ma Grando non era quello dello ‘stop cemento’ e dell’abolizione dei piani integrati “voluti da chi c’era prima”? Chiediamo per i cittadini poiché tra imbarcate varie in giunta e non solo e raschiamento del fondo del barile di una politica di solo trasformismo e operazioni urbanistiche di questo genere, il sindaco di Ladispoli sembra un’altra persona. Non certo il giovane determinato scelto da circa il 25% dei cittadini complessivi al ballottaggio.

Allora, con quale faccia si ripresenterà Grando davanti alla città? Con quella pulita e imberbe del 38enne che si mette a servizio degli abitanti o con quella più cupa di chi, a capo chino e senza ascoltare, si tuffa in progetti urbanistici scelerati almeno quanto le defenestrazioni e sostituzioni amministrative e riserva agli abitanti solo qualche vana promessa e tanta, davvero tanta arroganza? Ha la grazia il Sindaco Grando di dire alla città del progetto Piazza Grande e di ciò che sta avvenendo in maggioranza? Ritiene che la città può essere governata dalle segrete stanze, con accordi elettorali al ribasso, con personaggi che si contraddistinguono solo per opportunismo e trasformismo? Può dire il Sindaco Grando da chi è costituita la società Piazza Grande, di cui lui stesso solo qualche anno fa, nella variante all’ex campo sportivo era uno strenuo nemico, per poi concedere anche lì cubature ben maggiori di quelle approvate inizialmente? Può dirci, il Sindaco Grando, se gli scambi di volumetria sono stati approvati dalla sua amministrazione nel corso di questi anni? Ci risponda almeno a queste domande prima di abbassare di nuovo gli occhi sul tabellone del suo Risiko immaginario dove però, lo sappia, non sta sfidando armate nemiche bensì i suoi stessi cittadini. Sempre più stanchi e vessati, sempre meno disposti a seguire le sue scelte trasformistiche. Ormai siamo alle comiche, finali. La città, ne siamo certi, saprà dare una risposta a tutto questo”.

Eugenio Trani