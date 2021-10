Trani: "Grando ha fallito mentendo su Prg, tacendo su Allumiere e avanzando promesse false" - Terzo Binario News

“Tra inutili promesse, il piano regolatore su cui si continua a mentire, partendo dalla riduzione degli abitanti, falsa, che il Sindaco Grando propina ai suoi cittadini in mancanza di altri argomenti, l’approssimazione quotidiana sulla gestione ordinaria, vogliamo parlare del degrado di varie zone?

Il silenzio rumoroso sulle vicende giudiziarie a partire da ciò che è avvenuto con la graduatoria di Allumiere e le cinque assunzioni fatte dal Comune di Ladispoli, che nel frattempo ha provveduto a sospendere Mori presidente della commissione di quel concorso – perché non revocare la graduatoria stessa?

Mistero – per finire con il disastro politico amministrativo dei sodali del sindaco Grando nelle ultime elezioni – ma il Sindaco fa ancora parte della Lega?, ci si avvicina alla scadenza elettorale sempre nel solito modo, tra false promesse, clientele, e il si salvi chi può.

Abbiamo invitato il Sindaco Grando più volte a prendere atto della situazione, un quadro politico spaccato, ormai in decadenza ovunque, una gestione amministrativa improvvisata e assolutamente insufficiente. Pensa di vincere le elezioni portando nella nostra città Salvini e Durigon?

Nel frattempo provvede a cancellare gli alberi di via duca degli abruzzi, ennesimo scempio che la sua amministrazione si intesta. Il capolinea è arrivato, sarebbe opportuno per la collettività che il Sindaco Grando ne prendesse atto. Il suo fallimento sembra non essere chiaro solo a lui”.

Eugenio Trani