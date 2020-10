Trani: "Giunta Grando senza credibilità, Cavaliere dai no mask anche domani" - Terzo Binario News

“Ma un’amministrazione che ha dentro consiglieri come Cavaliere, che con tanto di fascia tricolore va alle manifestazioni negazioniste e no mask – e ci risulta che andrà anche a quella di domani – che credibilità può avere? Caro Sindaco Grando, ciò che sta avvenendo è un’altra pagina nera della sua amministrazione, purtroppo per tutti i cittadini.

Che cosa sta accadendo a Ladispoli? Perché questo boom di contagi? Non pensa che ciò che afferma nel suo post suoni falso e privo di senso, visto ciò che predicano alcuni rappresentanti della sua amministrazione?

Il distanziamento sociale come l’obbligo della mascherina non valevano durante gli eventi di assembramento (privi di controllo) organizzati negli ultimi mesi”.

Eugenio Trani