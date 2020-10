Trani: "Compattiamo le forze progressiste e civiche di Ladispoli, si possono vincere le elezioni" - Terzo Binario News

“Trovo il tavolo nazionale proposto nei fatti da #DiMaio riguardo i candidati sindaco e le alleanze nelle città “semplicemente allucinante”, come sostiene l’eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino.

Per fortuna a Ladispoli “faremo da noi”, senza aiutini esterni, con la costruzione di un campo largo, civico, che possa rappresentare quella rottura con il passato che riteniamo necessaria. Intorno a questa idea avvertiamo molta attenzione e sostegno.

Per anni abbiamo lavorato per questo, e per questo continueremo a lavorare. Proseguendo con una serrata opposizione al governo #Grando e cercando il coinvolgimento delle forze che sono rimaste ai margini.

Affrontando i temi ampi che attraversano il tessuto sociale della città, muovendo sul terreno di una convivenza che sappia alimentare l’integrazione, che rimuova ogni forma di razzismo, di discriminazione di genere. Dentro un percorso che sappia portarci – malgrado quello che attraversiamo – nel nuovo decennio. Ponendo i cittadini che vogliono metterci la faccia e lavorare per Ladispoli al centro della scena.

A Ladispoli le forze progressiste possono vincere le elezioni e restituire speranza a una città dimenticata e trascurata. La nostra iniziativa è in campo, invitiamo gli altri a fare altrettanto, riconoscendone il ruolo e l’importanza e attivando percorsi chiari nei confronti della citta.

L’autonomia è un fatto essenziale per il governo delle comunità, restare fermi ad aspettare che si compiano magie ed equilibrismi non servirà a restituire un futuro a Ladispoli”.

Eugenio Trani