Trani: "Cartelle pazze della Tari 2018 e 2019 a Ladispoli" - Terzo Binario News

“I cittadini di Ladispoli continuano a pagare il prezzo delle scelte del Sindaco Grando.

Negli ultimi giorni, compresa l’Epifania, sono arrivati avvisi di pagamento, datati dicembre 2021, corredati da messaggi poco chiari, nei quali si intimano sanzioni non definite, e questo indica chiaramente quanto il Comune di Ladispoli sia in affanno nella riscossione dei tributi.

Si tratta di cartelle TARI riferibili agli anni 2018 e 2019 nelle quali l’ente comunica ai cittadini interessati che gli uffici non sono in grado di sapere se il tributo sia già stato pagato e scarica sul contribuente l’onere della prova. Sia chiaro, tutto questo non è colpa degli uffici, ma della pessima organizzazione della giunta Grando.

Tra le cause di tali, bizzarre, cartelle si sono sicuramente la carenza di personale ed il sovraccarico di lavoro dei pochi dipendenti che ci sono in Comune.

Ma la responsabilità di turbare la vita dei cittadini con comunicazioni perentorie e imprecise è di chi ha utilizzato, e sta utilizzando, le opportunità di legge del TUEL in chiave “opportunistica”, non già ampliando le competenze della macchina amministrativa ma maturando scelte di convenienza.

Già quanto emerso per Concorsopoli, come anche riguardo le assunzioni per gli art. 90 e, soprattutto, ex art. 110 ha chiarito che la priorità del Sindaco è controllare con fiduciari i dipendenti invece che aumentare gli organici. Le risorse disponibili vengono così sperperate per favoritissimi ad personam, specie ora in vista di elezioni, invece che sostituire il personale andato in pensione on gli strumenti ordinari. Così i cittadini pagano lo scotto delle megalomanie del Sindaco e sono costretti a subire inefficienze e costi maggiorati”.

Eugenio Trani