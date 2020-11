Trani attacca Grando: "A Ladispoli non si verifica chi rilascia le fidejussioni" - Terzo Binario News

Il consigliere di opposizione Eugenio Trani interviene sulla questione di Innovafidi, che la Banca d’Italia ha inserito nella lista dei confidi e che è stata chiamata in giudizio dal Comune di Ladispoli per 20mila euro. Trani si esprime tramite un post andando giù duro verso Palazzo Falcone Falcone.

“Ma l’amministrazione Grando non verifica nemmeno chi rilascia polizze fideiussorie per conto di associazioni a cui affida direttamente organizzazioni di eventi?

Come giudicate questo modo di governare?

Sono sempre in attesa poi di visionare chi sono i soci della Seven Music Show. Attendo con fiducia che il Comune mi faccia sapere. Sto valutando di presentare un esposto/denuncia alla Corte dei Conti per stabilire il danno erariale che il comune di ladispoli ha subito per il mancato incasso sulla Tosap”.