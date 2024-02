Intervento dei Vigili del Fuoco con l’autoscala in via XVI Settembre per la messa in sicurezza

Stamani i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono dovuti uscire – per pochi metri, vista la vicinanza della caserma Bonifazi – per il cavo elettrico di una luminaria in via XVI Settembre.

Con l’aps e l’autoscala i pompieri hanno messo in sicurezza il cavo, con la segnalazione arrivata dai residenti.