Traiano gremito a Citavecchia per la serata a favore dell'Ail e in ricordo di Marcello Malservigi • Terzo Binario News

Venerdì 24 febbraio si è svolta la 17a edizione della serata a favore dell’AIL di Roma e dedicata a Marcello Malservigi, per anni referente dell’associazione a Civitavecchia.

Un Teatro Traiano gremito in ogni ordine di posti ha fatto da cornice allo spettacolo “Danzando… Cantando…”, organizzato da Il Mosaico, con il coordinamento danza di Elisabetta Senni e la direzione artistica di Giulio Castello. Presentata da Nicoletta Scirè, la serata ha visto come ospiti le allieve e gli allievi delle scuole di danza “Believe Dance Studio Chiara Sabella”, “Taf Laura Farina”, “Effe G Project Francesca Genovesi”, “Vip Club Laura Moggi”, “Dance Studio Anna Maria Baroncini”, “Studio 3D Talent Company Cristina Belletti”, “Dance For Fly Desiree Benevieri” e “Danzero Tiziana Orsomando”. Sul palco si sono alternate anche due cantanti che hanno coinvolto il pubblico con interpretazioni molto applaudite: Irina Arozarena e Sabrina Marciano, attualmente una delle protagoniste di “Mamma Mia”, il fortunato musical con, tra gli altri, Luca Ward e Sergio Muniz.

Gran finale con tutti in scena e ringraziamenti al sindaco Tedesco, all’assessore alla Cultura Simona Galizia e a tutta l’Amministrazione comunale. Commoventi i saluti della famiglia Malservigi, presente con la moglie di Marcello, Pamela, e suo figlio Stefano.