Traiano e Forte in blu per la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti - Terzo Binario News

“Celebrata la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Anche Civitavecchia ricorderà la ricorrenza della firma della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

La facciata del teatro Traiano e il Forte Michelangelo (grazie alla significativa adesione della Capitaneria di Porto) dopo il tramonto si sono colorati di azzurro”. Così l’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli.