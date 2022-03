Tragedia Ucraina, il Comune di Allumiere pronto ad accogliere i profughi - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Allumiere, “dichiara da subito la propria disponibilità ad accogliere in paese, in strutture che saranno indicate caso per caso, i profughi in fuga dall’Ucraina con particolare riguardo a donne, bambini, anziani, soggetti fragili e nuclei familiari”.

“Allumiere è stata già ospitale durante la seconda guerra mondiale. Gli allumieraschi sono popolo accogliente e dal cuore grande”. “Aprire le porte dei nostri comuni e delle nostre comunità ai fratelli ucraini è il minimo che si possa fare.

Per questo nella giornata di lunedì 28 febbraio, si è svolta una riunione di maggioranza e nelle prossime ore sarà stilato un documento ufficiale di disponibilità da inviare al prefetto di Roma e all’ambasciata dell’Ucraina in Italia”.