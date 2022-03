Tragedia Ucraina, a Tolfa vari centri di raccolta per gli aiuti alla popolazione - Terzo Binario News

Vista la terribile situazione che vive la popolazione ucraina anche Tolfa risponde all’appello della Chiesa ucraina Santa Sofia di Roma, avviando una raccolta di indumenti, generi di prima necessità e medicine.

Quindi l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Adamo e la Protezione civile del centro collinare raccolgono materiali nelle rispettive sedi: via Frangipane (Adamo), piazza Vittorio Veneto (ProCiv) e alla Delegazione di Santa Severa Nord. A disposizione anche la farmacia comunale in piazza Vittorio Veneto dove si possono pure acquistare medicine da donare.

Ogni sabato il materiale raccolto sarà portato alla basilica minore di S. Sofia in via Boccea 378 a Roma, sopra nella foto ANSA.

Per evitare di portare nei centri cose che in realtà non servano realmente alla popolazione sotto assedio fare riferimento alla lunga lista che la stessa chiesa Santa Sofia ha distribuito. Naturalmente è possibile anche fare donazioni economiche sull’iban della chiesa.