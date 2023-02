Tragedia poco fa a Cerveteri.

Un uomo di 65 anni di Ladispoli si è accasciato al suolo mentre stava giocando a padel in un impianto cittadino.

In quel momento altre persone erano intente a giocare quando il 65enne è finito a terra privo di conoscenza. Sono stati chiamati i soccorsi ma per il ladispolano non c’è stato niente da fare.

Avvertiti i Carabinieri che si sono portati sul posto per accertarsi dell’accaduto.