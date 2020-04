Tragedia a Tor Marancia, morta 16enne - Terzo Binario News

Una 16enne e’ morta a Tor Marancia sabato 18 aprile. La giovane e’ stata trovata sul divano dal padre. Il personale del 118 ha tentato in tutti i modi di rianimarla: la tragedia si è consumata in via Annio Felice.



Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la ragazzina ha pranzato e poi si è coricata sul divano.

Al momento, l’ipotesi del decesso e’ attribuibile a cause naturali. Sul posto gli agenti del commissariato Tor Carbone, indagini in corso.