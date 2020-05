Tragedia a Marconi: precipita dal quinto piano, morta 45enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tragedia a Marconi. Una donna di 45 anni è deceduta sabato 2 maggio: la vittima è precipitata dal balcone, situato al quinto piano di una palazzina, in via Guido Castelnuovo. I vicini, secondo le informazioni raccolte, non hanno avvertito urla.

La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata poco dopo le 8. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo e il personale del 118. Del fatto è stata notiziata anche la Polizia scientifica.

La salma, secondo quanto disposto dal magistrato, è stata messa a disposizione dei familiari.