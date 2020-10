Traffico in tilt fino al ponte di Palo di Ladispoli - Terzo Binario News

Il traffico di Ladispoli sta andando in tilt a causa di lavori in corso presso il ponte di Palo Laziale.

Momentaneamente è stato istituito un semaforo temporaneo e si procede a senso unico alternato di marcia sul ponte.

La conseguenza sono code interminabili lungo tutta via Ancona e via Odescalchi fino al ponte per il quartiere Caere Vetus.

Conferma i disagi il comandante della Polizia Locale Sergio Blasi: “Sono in corso dei lavori per la posa della segnaletica e dell’asfalto, la cui assenza era stata lamentata dai cittadini, per via della pericolosità della zona. Tuttavia dovrebbero concludersi in giornata, al massimo somani si spera di finire”