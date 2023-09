Traffico di droga, a Roma 9 arresti dei Carabinieri • Terzo Binario News

ROMA – Nelle ultime ore, i Carabinieri del Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato 9 persone, gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno arrestato, in due diverse attività, tre persone, due cittadini di 20 e 23 anni sorpresi in via Tolstoj con 50 dosi di cocaina; stessa sorte per un 22enne romano che durante un controllo alla circolazione stradale a bordo di un’auto in via dell’Arte è stato trovato in possesso di 102 g di hashish mentre a casa aveva un bilancino di precisione 2 coltelli utilizzati per il taglio della sostanza e materiale utilizzato per il confezionamento.

Notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina in via Guruzian a bordo di uno scooter, un 32enne romano già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato poiché trovato in possesso di 24 dosi di cocaina e 775 euro in contanti, che sono stati sequestrati.

In via Edoardo Perino i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato in flagranza un cittadino 35enne di Roma e con precedenti che, a seguito della perquisizione presso la propria abitazione è stato trovato in possesso di 33 g di cocaina; 32 g di marijuana e 90 di hashish nonché 150 euro che sono stati sequestrati, poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Gambia di 48 anni, poiché a seguito di un controllo in via Mattia Battistini è stato sorpreso mentre cedeva due involucri di eroina, dietro corrispettivo di 90 euro ad una ragazza che è stata identificata e segnalata alla Prefettura di Roma.

In via Manin, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un giovane egiziano di 19 anni, sorpreso a cedere una dose di hashish ad un cittadino tunisino, che è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Roma; a seguito di un ulteriore controllo il 19enne è stato trovato in possesso di 74 g della medesima sostanza e 335 euro, che sono stati sequestrati.

In piazza Trilussa, nota piazza frequentata dai giovanissimi nel weekend, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato un cittadino cubano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso subito dopo aver ceduto un involucro contenente hashish ad un ragazzo spagnolo che è stato segnalato alla Prefettura.

In ultimo, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 53enne romano, gravemente indiziato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Più nel dettaglio, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, transitando presso un’area di servizio sulla corsia esterna del Grande Raccordo Anulare, ha notato uno scooter sospetto apparentemente abbandonato. Eseguiti i dovuti accertamenti, i militari hanno verificato come il mezzo fosse oggetto di furto e, postisi in osservazione, poco dopo, hanno visto giungere un uomo che, una volta avvicinatosi al mezzo, è stato immediatamente bloccato. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 11 g di cocaina, due dosi di shaboo e attrezzi da scasso.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.