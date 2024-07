Tracciati d’Arte porta in Sicilia pittura e fotografia • Terzo Binario News

Al via la mostra di Alcamo “Terra di Donna”

Anche quest’anno, Tracciati d’Arte è lieta di annunciare due imperdibili mostre di pittura e fotografia in Sicilia.

Un’occasione unica per immergersi nell’arte contemporanea e scoprire il talento di artisti provenienti da diverse regioni d’Italia.

La prima mostra si terrà ad Alcamo, nel prestigioso complesso museale di Arte Contemporanea del MACA. L’inaugurazione avrà luogo il 5 luglio alle ore 17:00 e la mostra sarà visitabile fino al 23 luglio.

Saranno presentate le opere di 22 straordinari artisti tra pittori e fotografi: Andrea Cerqua, Andy Kersch, Angela Scaramuzzi, Daniela Ancora, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Giulia Mosca, Giulio Falconieri, Lara Garofalo, Laura Vitulano, Luana Celli, Laura Laurini, Manuela Castellet y Ballará, Marian Rodriguez Vigil, Martina Grasso, Mirella Conte, Natalyia Liakova, Rosanna Ponti, SickPurple, Simonetta Sabatini, Sophia Angelide e Vincenza Costantini.

Alcamo, patria del celebre poeta Cielo d’Alcamo, si veste di pittura e fotografia, accogliendo artisti del territorio laziale. Cielo d’Alcamo, noto per il suo componimento “Rosa fresca aulentissima”, è un simbolo della ricchezza culturale della città, che si conferma come crocevia artistico tra Lazio e Sicilia.

La seconda mostra si terrà dal 9 al 14 luglio nella splendida Sala del Cinquecentenario di Castellammare del Golfo, con inaugurazione venerdì 12 alle ore 18:00, un luogo che conserva preziosi arredi storici. In questa occasione, esporranno quattro talentuosi artisti: Andrea Cerqua, Daniela Ancora, Francesca Coccurello e Marian Rodriguez Vigil.

Queste esposizioni non solo celebrano la bellezza dell’arte, ma vogliono anche creare un ponte culturale tra Lazio e Sicilia, due regioni che si incontrano e si fondono in un dialogo artistico ricco e stimolante.

Il curatore delle mostre, Andrea Cerqua, inaugura con entusiasmo le esposizioni estive proprio nella meravigliosa terra siciliana. “…Le amministrazioni di Alcamo e di Castellammare del Golfo ci riservano ormai da diversi anni una meravigliosa accoglienza e amore per l’arte. Sono questi luoghi di sensibilità e di cultura in cui Tracciati d’Arte ha trovato un sicuro porto e un’affiliazione di appartenenza.”

Tracciati d’Arte desidera ringraziare le amministrazioni di Alcamo e Castellammare del Golfo per il loro continuo supporto e invita tutti gli appassionati d’arte a seguire gli eventi in programma anche ad agosto e settembre. Ringrazia inoltre l’artista Luca Mefalopulos in arte Egeo per la presenza alle inaugurazioni con la sua musica e la scrittrice Diamante Indaco per il contributo stilistico della mostra al MACA, Museo di Arte Contemporanea di Alcamo. Prepariamoci a un’estate di emozioni e scoperte artistiche!

Per ulteriori informazioni:

Contatti Stampa:

Email: info@tracciatidarte.com

Telefono: +39 320 1662965

Social Media:

Facebook: Tracciati d’Arte

Instagram: @tracciatidarte

Unisciti a noi in questo viaggio artistico e scopri la magia della Sicilia attraverso gli occhi dei suoi artisti!