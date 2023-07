“Tra terra e mare”, il subacqueo professionista Sergio Anelli ospite del terzo incontro a Tarquinia • Terzo Binario News

Il subacqueo professionista Sergio Anelli sarà l’ospite del terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Tra terra e mare” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas).

Al parco “Palombini”, al civico 25 di via della Ripa, nel centro storico di Tarquinia, il 20 luglio, alle 21,30, Anelli porterà all’attenzione del pubblico la vicenda storica dell’affondamento del cacciatorpediniere della Regia Marina Militare “Luca Tarigo” coinvolto in uno scontro combattuto il 16 aprile del 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale in prossimità della Tunisia, nell’ambito del conflitto nel Mar Mediterraneo denominato “battaglia dei convogli” che vedeva i britannici impegnati a rifornire l’isola assediata di Malta e gli italiani a rifornire le truppe italo-tedesche impegnate nell’Africa settentrionale.

“La guerra aeronavale nel Mediterraneo è stata quasi esclusivamente uno scontro tra chi doveva rifornire i propri eserciti e chi doveva impedire tale missione – afferma Anelli -. Decine di relitti di navi testimoniano tutta l’asprezza di una lotta senza quartiere combattuta, per oltre tre anni, tra la Marina Militare italiana e quelle Alleate. Il puntuale studio sul campo, condotto con strumenti di ultima generazione, di questa che viene definita la “battaglia dei convogli “, sta integrando le fonti scritte nella ricostruzione di quei drammatici giorni che hanno lasciato le loro tracce anche nelle nostre acque. La bonifica delle reti impigliate sulle navi affondate, i pericoli ambientali di tanti carichi ormai contenuti con difficoltà, e la necessità di una ricerca strutturata di questa importante storia verranno esaminate nel corso dell’incontro”.

Subacqueo professionista che collabora da anni nell’organizzazione delle conferenze in qualità di socio della Stas e dell’Associazione archeologica Centumcellae di Civitavecchia, Anelli ha contribuito alla redazione del progetto del parco archeologico sottomarino dell’amministrazione comunale di Civitavecchia e partecipa all’attività di ricerca scientifica e divulgazione didattica con lo staff subacqueo dell’associazione “I Tirreni” e con l’istituto di oceanografia dell’Università degli Studi Tuscia. È autore di numerosi articoli di archeologia subacquea. “Tra Terra e Mare” ha il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC) ed è in collaborazione con l’Asd Assopaguro di Montalto di Castro e l’Assonautica provinciale Viterbo.

A seguire l’incontro, un momento dedicato all’enogastronomia e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio tarquiniese, con la partecipazione dell’agriturismo Podere Giulio e dell’oleificio Olitar. In caso di maltempo, le conferenze, che sono a ingresso libero, si terranno a palazzo dei Priori, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto. Per ogni informazione è possibile chiamare lo 0766/858194 o il 339/2011849, oppure scrivere a tarquiniense@gmail.com.