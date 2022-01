Tra il ritorno dei big e l’incubo pandemia: dal 1 febbraio il 72esimo Festival di Sanremo - Terzo Binario News

Per il terzo anno consecutivo alla conduzione della kermesse c’è Amadeus

Da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio, salvo drammatici e clamorosi stravolgimenti dettati dall’evolversi della pandemia in corso e dalla variante Omicron, il Teatro Ariston ospiterà la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la seconda da quando esiste il COVID-19, la terza condotta da Amadeus.

Sono 25 gli artisti in gara, un mix tra giovani e giovanissimi e veri mostri sacri della musica italiana, nomi che per tanti e troppi anni il pubblico è stato abituato a leggere solamente nell’elenco degli ospiti e super ospiti, come se quel palcoscenico che tante emozioni ha regalato dal 1950 fosse diventato solamente un luogo dove fare promozione e non più un’occasione per tornare a mettersi in gioco e al giudizio della kermesse più amata dagli italiani.

In gara infatti, Gianni Morandi, assente dal 2000, Massimo Ranieri, dal 1997 e Elisa dal 2001. Ma anche Emma Marrone, che manca dalla vittoria del 2012, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Donatella Rettore, La Rappresentante di Lista, Noemi, Achille Lauro, oramai di casa nella città dei fiori, Irama, che quest’anno spera di potersi esibire senza l’incubo del COVID che lo scorso anno lo costrinse a partecipare tramite video-registrazioni, e Iva Zanicchi.

Alla conduzione salda la presenza di Amadeus, mentre non sono ancora noti i nomi che lo affiancheranno nelle cinque serate. Quasi esclusa (tre volte consecutiva, dio ce ne scampi!) la doppia conduzione con l’amico fraterno Rosario Fiorello, che in ogni caso non mancherà di fare un’improvvisata sul palco per portare sostegno ad Amadeus.

Tra i nomi che circolano, quello di Jovanotti (per il quale sicuramente non ci sarà l’incognita COVID, data la positività già vissuta nelle feste natalizie appena trascorse) e dello “zio d’Italia” Gerry Scotti, volto legato ermeticamente a MEDIASET ma che, come fatto in passato con altre punte di diamante dell’azienda con il simbolo del biscione, non esiterebbe a dare ugualmente il via libera al conduttore a “trasferirsi” per cinque serate alla TV di Stato.

Sarebbe un riconoscimento alla carriera per il Gerry nazionale, volto gentile di ogni preserale di Canale 5 e di tantissime prime serate. Non circolano altri nomi concreti attualmente.

Annunciato intanto il primo super ospite della kermesse: Checco Zalone. Il comico salentino, dopo anni di rinunce e mancati accordi, sarà sul palco del Teatro Ariston per portare brio ad un Festival che già dal cast degli artisti in gara si prospetta di grande spessore.

A differenza dello scorso anno, non ci sarà la categoria giovani, integrata in questa edizione in quella dei big. Tanta, come sempre, l’attesa per la quarta serata, quella in cui gli artisti in gara potranno esibirsi con brani cover accompagnati anche da altri artisti.

Questa la parte legata allo spettacolo vero e proprio, quello che vedremo sintonizzandoci su RAI UNO per intenderci. Ma il contorno? Il dietro le quinte?

Infiniti i dubbi e le dinamiche, proprio come lo scorso anno quando per la prima volta nella storia il Festival si svolse a porte chiuse, in un Ariston completamente deserto.

Visti gli ultimi dati del COVID in Italia, più che probabile che la sala non sarà a capienza piena. Pubblico comunque che in ogni caso sarà controllato minuziosamente. Superfluo infatti dire che tutti dovranno essere in possesso di super green pass e dovranno indossare la mascherina FFP2.

Ma cosa accadrà in caso di un positivo nel cast? Assisteremo allo stesso teatrino dello scorso anno con i “fiori sanificati” e portati con il carrellino?

Intanto, con i casi di positività in Italia cresciuti all’impazzata e con l’incognita di nuove restrizioni, i commercianti di Sanremo hanno già avanzato la richiesta di posticipare il Festival. Per loro sarebbe il secondo anno consecutivo in cui non potranno beneficiare dei proventi derivanti dall’indotto turistico di una manifestazione che da sempre rappresenta glamour e un continuo via-vai tra Corso Matteotti e Piazza Colombo, location quest’ultima del palco dedicato agli eventi esterni, finanziato dalla Nutella che tanto successo ebbe nel 2020 e che vista la attuale situazione è destinato nuovamente a saltare.

Altro, sul Festival ad oggi non è ancora stato reso noto. Resta solamente da attendere che Amadeus e mamma Rai illustrino a pubblico e stampa tutti i dettagli della kermesse…