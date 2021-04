Tpl Civitavecchia: scuolabus, G1 e G2-Studenti regolari da domani - Terzo Binario News

TRASPORTO PUBBLICO – Martedì 6 aprile – Informiamo tutti gli utenti del trasporto pubblico locale che mercoledì 7 aprile 2021, in concomitanza con il rientro in classe per gli studenti, riprenderanno regolarmente tutte le corse del servizio Scuolabus (Linea Rossa – Linea Gialla –Linea Blu) e delle Linee G1 e G2 Studenti con i consueti orari:

LINEA G1 STUDENTI

andata ore 7.00

Autoparco Comunale – Via Tarquinia – Via Aurelia Nord Via Fontanatetta – Centro Nato Loc. Cerreta – Strada S. Agostino Borgata Aurelia – Via Tirso Via Braccianese Claudia – Via XVI Settembre – P.za Calamatta – P.za V. Emanuele – L.go Plebiscito – V.le G. Garibaldi – V.le della Vittoria – Via delle Quattro Porte – V.le G. Baccelli Via Roma – Via Terme di Traiano – Via dell’Immacolata

LINEA G1 STUDENTI

ritorno ore 13.35

Via dell’Immacolata (Licei) – Via della Polveriera – Via Pecorelli Via Terme di Traiano – Via Roma – V.le G. Baccelli – V.le P. Togliatti Via Lepanto – V.le G. Baccelli – Via delle Quattro Porte – V.le della Vittoria – V.le G. Garibaldi – P.za Calamatta – Via XVI Settembre Via B. Claudia – via Tirso – Borgata Aurelia – Strada S. Agostino – Centro Nato- Loc. Cerreta – Via Fontanatetta – Via Aurelia Nord – Via Tarquinia – Via B.Claudia – Autoparco Comunale

LINEA G2 STUDENTI

andata ore 7.00

Stazione FF.SS.– V.le della Vittoria – Via Aurelia Sud – 2° Ponte di S. Gordiano – Via Novello transita in V.le D’Avenia – Via Maroncelli – Via Novello – Via dei Gerani – Via Delle Ginestre – P.za Giovanni XXIII) – Via -Dei Platani – V.le Lazio – Via Adige – Via Morandi – Via Lepanto – Via P. Togliatti – V.le G. Baccelli – V.le G. Matteotti– Ospedale – Via Flavioni – Via A. Montanucci – Via Izzi Via Labat – Via C. Fontana – Via G. B. Falda – V.leDell’Orto di S. Maria – Via dei Rocchi – Via Nuova di S. Liborio – Via Terme di Traiano – Via Dell’Immacolata N.B. A RICHIESTA, qualora giunti a Via dell’Immacolata Vi fossero utenti diretti all’istituto Marconi, l’autobus Proseguirà su Via della Polveriera – Via Pecorelli – Strada Mediana fino ad arrivare in Via Lepanto (IST. MARCONI)

LINEA G2 STUDENTI

ritorno ore 13.45

Via Morandi – Via Lepanto – Via P. Togliatti – V.le G. Baccelli – Via Roma – Via Terme di Traiano – Via Berlinguer -Via Flavioni, Via Izzi, Via Labat, – Via C. Fontana, Via Falda, Via dell’Orto di S. Maria – Via dei Rocchi – Via Nuova di S. Liborio – via T. di Traiano – via Don Milani – Via A. Montanucci – Via Lepanto – Via Morandi – Via Adige – V.le Lazio – Via dei Platani – Via G. Bianconi (P.za Giovanni XXIII) – Via dei Gerani – Via Novello – Via Maroncelli (Supermercato “Coop”) – Via Novello –2°ponte di S. Gordiano – Via Aurelia Sud – V.le della Vittoria – V.le G. Garibaldi – ne FF.SS.

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl