Tpl Civitavecchia, incremento fino al 30 gennaio delle linee B e C - Terzo Binario News

Visto l’ordinanza della Regione Lazio che ha rimandato al 18/01/2020 la ripresa delle lezioni in presenza per gli studenti delle scuole superiori della Regione Lazio, si avvisa l’Utenza che sarà esteso sino al 30 gennaio 2021 il periodo sperimentale che prevede l’incremento delle corse dalla linea B e della Linea C come di seguito specificato:

· Istituzione di una corsa aggiuntiva Linea B (feriali) delle ore 14:10 con il seguente itinerario: partenza Stazione, viale Garibaldi, largo Plebiscito, P.zza V.Emanuele, via XVI Settembre, via Isonzo, via Roma, viale Baccelli, viale Togliatti, via Barbaranelli, via Terme di Traiano, viale Berlinguer, via Flavioni, via Izzi, via Labat, Via Fontana, Via dell’Orto di Santa Maria, via Dei Rocchi, via Nuova di San Liborio, via Terme di Traiano, via Pecorelli, Via Terme di Traiano, via Roma, Corso Centocelle, Stazione FF.SS.;

· Istituzione di una corsa aggiuntiva Linea C delle ore 14,05 con il seguente itinerario: partenza Stazione, viale Garibaldi, largo Plebiscito, P.zza V.Emanuele, via XVI Settembre, via Amba Aradam, via Terme di Traiano, Viale Berlinguer, Ospedale, viale Europa, via Barbaranelli, via Lepanto, via Morandi, via Adige, V.le Lazio, piazza Giovanni XXXIII, via delle Verbene, Via Aurelia Sud, viale della Vittoria, Stazione FF.SS. .