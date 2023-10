Tpl Civitavecchia, il M5S: "La rivoluzione dei percorsi svela l'incapacità del Pincio" • Terzo Binario News

“Come Movimento 5 Stelle siamo profondamente delusi dall’incapacità manifestata dall’attuale amministrazione nel gestire la recente rivoluzione nel trasporto pubblico locale.

Quando i cittadini di Civitavecchia hanno protestato contro il repentino cambiamento del piano d’esercizio, abbiamo ascoltato il Presidente di CSP e vari rappresentanti di questa maggioranza che nell’affrontare per la prima volta un cambiamento concreto si sono trovati in netta difficoltà.

Uno degli argomenti più utilizzati da chi governa la città per giustificarsi è stato il tentativo di condividere le responsabilità con l’opposizione, sostenendo che il provvedimento in Consiglio Comunale è stato votato all’unanimità, incluso l’apporto dell’opposizione.

Ma come spesso accade, avere una soluzione in mente non equivale a possedere le competenze necessarie per metterla in pratica. In questa occasione, che rappresenta forse l’unico provvedimento concretizzato da questa amministrazione, si è rivelata un’incapacità operativa sorprendente.

La fretta di ottenere risultati dopo quasi cinque sterili anni di governo ha portato all’implementazione disastrosa e incompleta delle nuove linee di trasporto pubblico. Le fermate non sono state aggiornate e riqualificate, creando disagi per gli utenti.

Ma la critica più pressante riguarda la mancanza di comunicazione, che ha lasciato i fruitori del servizio spiazzati e disorientati. Questo dimostra che la condivisione con l’utenza e le realtà cittadine, che avrebbe dovuto precedere un cambiamento così rilevante, è stata praticamente inesistente.

Questa è una chiara dimostrazione che forse l’inerzia dell’amministrazione, nonostante tutto, è stata una fortuna che ha evitato ulteriori disastri ai cittadini di Civitavecchia.

Il M5S rimane impegnato a garantire che i cittadini ricevano i servizi di trasporto pubblico che meritano e si impegna a seguire da vicino l’evolversi della situazione, al fine di proteggere gli interessi dei cittadini di Civitavecchia. Vale la pena ricordare che senza il Movimento 5 Stelle oggi avremmo avuto ancora gli autobus inquinanti e poco funzionali che mettevano a dura prova sia i fruitori del servizio che gli autisti che dopo un turno erano quasi costretti a ricorrere a rimedi fitoterapici per le pessime condizioni di lavoro in cui erano costretti ad operare”.

M5S