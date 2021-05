Tpl Civitavecchia: domenica variazioni di percorso, martedì sciopero - Terzo Binario News

Si avvisa l’utenza del servizio Trasporto Pubblico che, a causa dello sciopero nazionale di ventiquattro ore indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, il giorno Martedì 1 Giugno 2021 il servizio TPL potrebbe subire delle interruzioni dalle ore 08.30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 sino a fine turno.

Inoltre si avvisa l’Utenza che Domenica 30/05/2021 dalle ore 8.00 e per l’intera giornata , a seguito dell’ordinanza della Polizia Locale che dispone l’interdizione al traffico veicolare in viale Garibaldi, le linee TPL di seguito elencate effettueranno i seguenti percorsi:

· Linea A: partenza dal Porto Turistico, normale percorso fino a tutto viale Baccelli, poi prosegue per via Roma, via Isonzo, via Aurelia Nord, fino a Borgata Aurelia.

· Linea A: partenza Borgata Aurelia, normale percorso fino a porta Tarquinia, prosegue per via Roma, viale Baccelli e normale percorso fino al Porto Turistico.

· Linea B: partenza da P.zza V. Emanuele, corso Marconi, via Isonzo, via Roma, viale Baccelli e normale percorso fino a via Terme di Traiano, poi svolta per via Isonzo e termina a P.zza V. Emanuele.

· Linea D: partenza da P.zza V. Emanuele, corso Marconi, via Braccianese Claudia, via dell’Amba Aradam, via Terme di Traiano e prosegue normale percorso.

· Linea D: partenza Casaletto Rosso, normale percorso fino a P.zza V. Emanuele

· Linea F: partenza da Campo dell’oro, normale percorso fino a Terme di Traiano, prosegue per via Roma, via Crispi, viale della Vittoria, capolinea

· Linea G cimitero: partenza da P.zza V. Emanuele, corso Marconi, via Isonzo, viale G. Baccelli, inversione di marcia sulla rotatoria di via Adige e prosegue normale percorso fino al ritorno sulla stessa rotatoria per una nuova inversione di marcia, dove continua per viale G. Baccelli, via Roma via Isonzo via sedici settembre, cattedrale.

· Linea stazione largo della Pace: partenza stazione, via Crispi via Roma, via Isonzo, capolinea e viceversa.

