Tpl Civitavecchia: corse “aggiuntive” posticipate al 18 gennaio - Terzo Binario News

In considerazione della posticipazione al 18 Gennaio dell’apertura in presenza delle scuole superiori, le corse “aggiuntive” del trasporto pubblico delle Linee B e C saranno sospese.

Il potenziamento delle due linee riprenderà pertanto Lunedi 18 gennaio in concomitanza con la riapertura delle scuole superiori, al fine di fronteggiare un eventuale aumento di utenza dovuta alla ripresa delle lezioni e vista la riduzione al 50% della capienza massima dei mezzi di trasporto.

Si tratta di un periodo sperimentale che riguarderà solo ed esclusivamente i giorni feriali.