Tpl Civitavecchia: cambio sulla linea D dal 22 marzo - Terzo Binario News

La Civitavecchia Servizi Pubblici srl comunica a tutti gli utenti del trasporto pubblico che, a partire da Lunedì 22 marzo 2021, sarà sospesa la fermata della Linea D in Via Maroncelli, in orari pomeridiani, per le sole corse con partenza dal capolinea della Stazione ferroviaria.

Le corse con partenza dal capolinea Casaletto Rosso continueranno invece ad effettuare regolarmente la fermata.

L’iniziativa non comporterà alcuna interruzione di servizio con l’area interessata, ma produrrà un efficientamento delle percorrenze con conseguente riduzione dei tempi di viaggio.

In sostituzione della fermata Linea D – Via Maroncelli gli utenti potranno utilizzare le fermate in Via Aurelia Nord e/o in Via dei Geranei.