Tpl Civitavecchia: cambio percorso per le linee A ed E - Terzo Binario News

TRASPORTO PUBBLICO: Si informano gli utenti del Trasporto Pubblico che, a seguito dell’ordinanza n°478 del 16/11/2020 del Comando di Polizia Municipale, il giorno 20 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 le Linee A ed E non percorreranno Via Aurelia Nord, da Porta Tarquinia allo svincolo Enel e viceversa.

Le corse verranno così modificate:

LINEA A: partenza dal porticciolo – normale percorso fino a Via ZVI Settembre, poi svolta per Via Braccianese Claudia e si immette su nuova Strada della Mediana in direzione Tarquinia, prosegue per Via Angelo Molinari, alla seconda rotatoria svolta per Via Siligato e riprende per Via Aurelia Nord fino a Borgata Aurelia;

LINEA A: partenza Borgata Aurelia – normale percorso fino allo svincolo per la rotatoria di Via Vecchia Aurelia dove da Via Siligato ripercorre Via Angelo Molinari, fino allo svincolo di Via Braccianese Claudia dove prosegue fino a Porta Tarquinia per riprendere il normale percorso;

LINEA E: effettua le stesse variazioni della Linea A secondo le corse che da Porta Tarquinia proseguono per Via Tirso o per Via Tarquinia.