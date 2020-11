Tpl Civitavecchia, cambio di percorso per le linee A ed E - Terzo Binario News

Si avvisa la gentile utenza che martedì 10 novembre 2020, a causa della momentanea interruzione veicolare a seguito dell’ordinanza N° 455 del 4 /11/2020 della Polizia Locale, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 le linee A ed E NON PERCORRERANNO VIA AURELIA NORD TRA PORTA TARQUINIA E LO SVINCOLO ENEL IN ENTRAMBI I SENZI DI MARCIA.

Le corse verranno modificate nel seguente modo:

Linea A partenza dal porticciolo normale percorso fino a via XVI settembre, poi svolta per via Braccianese Claudia e si immette su Nuova strada della mediana (zona industriale) in direzione Tarquinia, prosegue per via Angelo Molinari, svolta per via Siligato e riprende per via Aurelia Nord fino a borgata Aurelia.

Linea A partenza Borgata Aurelia normale percorso fino allo svincolo per la rotatoria di via vecchia Aurelia dove da via Siligato (zona industriale) ripercorre via Angelo Molinari fino allo svincolo di via Braccianese Claudia dove prosegue fino a porta Tarquinia per riprendere il normale percorso.

Linea E effettua le stesse variazioni della linea A secondo le corse che da Porta Tarquinia proseguono per via Tirso o per via Tarquinia.