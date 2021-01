Tpl Civitavecchia: asfalto rovinato, niente passaggio su via di Torre Valdaliga - Terzo Binario News

Informiamo tutti gli utenti del trasporto pubblico che, in seguito alle ultime piogge che hanno deteriorato e reso impraticabile il manto stradale per i mezzi di servizio del TPL, a partire dal 28 gennaio 2021 sarà sospeso il transito degli autobus sulla strada di Via di Torre Valdaliga (Località Cerreta).

Gli utenti potranno continuare ad utilizzare il servizio di trasporto pubblico usufruendo delle fermate più vicine site in Strada dei Bagni di Sant’Agostino e/o di Via Ugo Fontanatetta.

Il servizio sarà riattivato in seguito al ripristino delle condizioni di transitabilità del tratto di strada.