Tpl Cerveteri, riprendono le corse scolastiche - Terzo Binario News

Elena Gubetti, Assessora alla Mobilità e Trasporti del Comune di Cerveteri rende noto che a partire da domani, mercoledì 7 aprile il Servizio di Trasporto Pubblico Locale integrato riprenderà il regolare svolgimento di tutte le corse con deviazioni scolastiche e i conseguenti collegamenti con il Comune di Bracciano previsti dal vigente orario delle corse del Trasporto Pubblico.

Si ricorda che è possibile consultare gli orari dettagliati del Trasporto Pubblico Locale sulla sezione dedicata sul sito del Comune di Cerveteri oppure su quello della Seatour, azienda appaltatrice del servizio.

Per motivi di sicurezza sanitaria, si evidenzia inoltre che per usufruire del Servizio di Trasporto Pubblico Locale è obbligatorio indossare la mascherina protettiva in maniera corretta, che copra interamente naso e bocca, e rispettare con attenzioni le indicazioni fornite dal conducente.