Tpl Cerveteri Ladispoli: vertice istituzionale con Seatour per i bus scolastici - Terzo Binario News

Si è svolto questa mattina in via telematica il tavolo di lavoro congiunto sul trasporto pubblico locale, servizio integrato tra i Comuni di Cerveteri e Ladispoli.

Voluto dall’Assessora alla Mobilità e Trasporti Elena Gubetti, all’incontro hanno preso parte i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori Enrico Mattei di Cerveteri e Di Vittorio di Ladispoli, e gli Assessori del Comune di Ladispoli De Santis e Bitti e i rappresentanti della Seatour azienda che gestisce il servizio, con il supporto degli architetti Petrone e Granieri dell’ufficio Ambiente e Trasporti del Comune di Cerveteri.

Al centro dell’incontro, la rimodulazione oraria ai fini del miglioramento del servizio di trasporto scolastico per gli studenti, docenti e personale scolastico che quotidianamente utilizza i mezzi pubblici per recarsi presso gli Istituti Superiori di Cerveteri e Ladispoli, anche alla luce delle nuove normative anti-covid inerenti la capacità massima degli autobus.

“La situazione legata alla nuova impennata di contagi da COVID-19 ha reso necessaria, anche e soprattutto in ottemperanza dell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri, importanti accorgimenti al servizio di Trasporto Pubblico Locale, per far sì che il servizio fosse confacente alle esigenze degli studenti delle Scuole Superiori che per un periodo, avranno obbligatoriamente entrare scaglionate in diversi orari – ha detto l’Assessora Elena Gubetti – ovviamente, continueranno ad esserci anche in futuro delle modifiche, considerato che non è da escludersi che possano esserci nuove limitazioni o una ulteriore flessibilità degli ingressi e delle uscite da scuola. Continueremo a lavorare in maniera congiunta, affinché per quanto in nostro potere, studenti e cittadini subiscano il disagio minore”.