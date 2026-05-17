Tpl a Cerveteri, il CdZ Valcanneto: "Documento in preparazione" • Terzo Binario News

“Il Comitato di Zona Valcanneto, in considerazione delle temute ricadute negative sulla cittadinanza del nuovo piano di Trasporto Pubblico Locale, che dovrebbe entrare in vigore già da Luglio 2026, ha promosso una ampia riunione sul tema. Riunione tenutasi lo scorso 13 maggio presso la nostra sede.

A detta riunione erano presenti: il Sindaco del Comune di Cerveteri, le differenti sigle politiche, numerosi comitati di zona ed associazioni indipendenti dei cittadini.

I presenti, in considerazione dei comuni timori, hanno convenuto sulla necessità di preparare un documento che solleciti la convocazione del tavolo già in essere tra ASTRAL, Assessorato Regionale Mobilità e Comune di Cerveteri (nonché altri limitrofi), affinché possa proseguire un confronto costruttivo e condiviso.

Sarà nostra cura tenervi informati rispetto alla prosecuzione del confronto”.

Il Comitato di Zona di Valcanneto- ODV