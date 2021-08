Totale di 234 positivi a Fiumicino - Terzo Binario News

“Questa è la situazione dei contagi da coronavirus nel nostro territorio, secondo i dati forniti oggi dalla Asl Rm3: i positivi nel Comune di Fiumicino sono in tutto 234, 6 i nuovi casi rispetto a ieri e 8 i guariti, 125 gli uomini colpiti, 109 le donne, con un’età media di 31 anni.

Le località maggiormente interessate sono Fiumicino e Isola Sacra con il 60% dei casi totali, Fregene e Aranova entrambi al 9%, Focene e Passoscuro entrambi al 6%”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Bene così: l’andamento – spiega – vede una discesa, seppur lenta, dei casi totali. Vi ricordo che per decisione della Regione Lazio non è più necessaria la prenotazione per effettuare il vaccino, basta recarsi negli hub o nelle farmacie che effettuano il servizio. Invito dunque chiunque non avesse ancora provveduto a vaccinarsi, per il bene della collettività”.