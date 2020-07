Torrino: infrange vetro e tenta furto su auto in sosta - Terzo Binario News

Ha infranto il vetro di un’auto in sosta e ha tentato il furto all’interno di una vettura in sosta. Un polacco di 29 anni – che si trovava in via del Fosso del Torrino insieme a un complice – è stato arrestato dalla Polizia. Il tutto è accaduto alle 23,30 di lunedì 27 luglio.

Arresto in via Petrarca

Sempre ieri – ma alle 13 – gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato in via Petrarca un 34enne per tentato furto aggravato.

Tedesco in escandescenza

Un 48enne tedesco, in piazza San Calisto, per motivi da accertare è andato in escandescenza. Gli agenti sono intervenuti per calmarlo ma l’uomo li aggrediti: alla fine è stato bloccato.