Torrimpietra, corsi di teatro e visite guidate dell’Associazione ‘Artisti Naty’ - Terzo Binario News

Corsi di teatro e visite guidate organizzati a Torrimpietra a partire da settembre dall’Associazione culturale e artistica ‘Artisti Naty’. Tra i tanti appuntamenti, ricordiamo che lunedì 14 settembre inizieranno i corsi di teatro a Torrimpietra, riservati a bambini, ragazzi e adulti, che si svolgeranno tutti i lunedì con i seguenti orari:

corso per ragazzi 11-13 anni: 15,40/16,50

corso per bambini 6-10 anni: 17/18

corsi per adulti (aperto a persone dai 14 anni in su senza limiti di età), orario a scelta: 18,15/19,45 o 20/22

I corsi sono aperti a tutti e rivolti anche a principianti. Sono previsti vantaggi per più familiari partecipanti, ma per scoprire i dettagli ed essere inseriti in questa meravigliosa esperienza formativa, contattateci al più presto a: artistinatyspettacolo@gmail.com

Sabato 12 settembre alle 16,15 invece ci sarà la possibilità di partecipare ad una splendida visita guidata ‘Roma barocca & L’incantevole Caravaggio’. La prenotazione è obbligatoria. Vantaggi per gruppi e famiglie a partire dalle 4 persone. Gratis per bambini fino a 5 anni. La visita include: guida lungo tutto il percorso, tesserino soci, assicurazione e un buon gelato circondati tra le bellezze dello stile Barocco. Domenica 27 settembre invece, si viaggerà ‘Alla scoperta della Roma antica & E di Michelangelo’. Anche per questo evento la prenotazione è obbligatoria.